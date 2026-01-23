朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系／毎週月〜金曜8時）の公式マスコットキャラクター“ラッピー”とサンリオキャラクターズによるコラボレーションアイテム第2弾が、1月30日（金）から、全国の「キデイランド」で先行販売される。【写真】つなげて楽しめるグッズも魅力的！コラボ第2弾アイテム一覧■第2弾は“番組制作スタッフ”がテーマ今回発売されるのは、「2025年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」で1位に輝