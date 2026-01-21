中日の天覧相撲で2横綱2大関が敗れるなど大荒れの初場所だが、場所後に実施される2年に一度の日本相撲協会の役員候補選挙は対照的に無風。4期連続で無投票が確実の情勢だ。相撲担当記者が言う。【写真】盛り上がりを見せる本場所の土俵。そこに花を添える「溜席の着物美人」の姿も「相撲協会の理事は定員10人。出羽海、二所ノ関、高砂、時津風、伊勢ヶ濱という5つ一門の親方の数に比例した理事を事前に調整して無投票になること