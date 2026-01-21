アメリカの動画配信大手ネットフリックスは、メディア大手ワーナーの買収について、日本円で約11兆円の資金を全額現金で支払うと発表しました。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーをめぐっては、ネットフリックスが買収することで両社が合意していましたが、その後、パラマウントが対抗買収案を示しています。こうした中、ワーナーとネットフリックスは20日、当初の現金と株式を組み合わせた支払い方法を修正し、日本円で約11兆