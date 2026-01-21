大学入試を目前にした彼氏には、これぞという言葉をかけて励ましてあげたいものですが、知らず知らずのうちに、言ってはいけないフレーズを口にしていることがあるかもしれません。そこで今回は、10代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「大学受験を控えた彼氏の前では封印すべきNGワード」をご紹介します。【１】不合格を予言しているかのような「来年頑張ればいいよ」「今から決めつけなくてもいいと思います」（10代男性）と