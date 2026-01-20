東京海上日動「トータルアシスト自動車保険」新CM、北川景子が各界のスペシャリストに会いに行くシリーズの第2弾に、声優のスペシャリスト・宮野真守が登場する。＞＞＞CM場面カットやメイキングスチールをチェック！（写真28点）2026年1月20日（火）より、北川景子と宮野真守が出演する「トータルアシスト自動車保険」の新テレビCM「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇が全国で放映される。「お客様に選ばれ続けて、自動車保険