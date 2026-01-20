東京海上日動の新CMに北川景子と宮野真守が出演！ 笑いの絶えないやり取りに注目
東京海上日動「トータルアシスト自動車保険」新CM、北川景子が各界のスペシャリストに会いに行くシリーズの第2弾に、声優のスペシャリスト・宮野真守が登場する。
2026年1月20日（火）より、北川景子と宮野真守が出演する「トータルアシスト自動車保険」の新テレビCM「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇が全国で放映される。
「お客様に選ばれ続けて、自動車保険売上 No.1」というコンセプトにちなみ、北川景子が各界のスペシャリストをゲストに招き、そのゲストがトップであり続ける理由をひもとくCMシリーズ。
その第2弾となる「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇は、北川景子と声優として活躍する宮野真守が約3年ぶりの共演となる。
声優という領域で第一線を走り続けるスペシャリスト・宮野真守が「トップを走り続けている理由」を、日本一高い山、富士山を望みながら語る。
撮影後のインタビューで北川は、約3年ぶりの共演となる宮野について、「声で二役を演じられるシーンがありましたが、短い尺で声色をパッと変えたところがまさにプロの技で驚きました。ご一緒していてとても楽しかったです」とコメント。宮野も「少し期間が空いてからの再会でしたが、撮影中ずっと笑い合っているほど、楽しく過ごさせていただきました」と語った。
久しぶりの共演とは思えないほど、息のあった掛け合いにご注目を。
