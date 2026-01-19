テレビや新聞、SNSなどを見ていると、残酷な殺人事件や性犯罪のニュースを毎日のように目にする。凶悪犯罪者たちは、なぜ信じられないような罪を犯してしまうのか。【衝撃写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、韓国初のプロファイラーが、過去の凶悪犯罪を振り返りながら、犯人たちの心理を分析した書籍『死体でもいいから、そばにいてほしい悪と寂しさの心理学』（大和書房、著＝クォン・イルヨン、訳＝中川里沙）よ