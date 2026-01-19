かつては「肩書だけでモテる」と思われていた医者たちが、いま密かに“婚活難”に直面している。理由は、少子化でも年収でもない。職場のコンプライアンス強化だ。ハラスメント、風評被害、SNS晒し――院内恋愛はリスクの塊で、患者にも同僚にも一線を引かねばならない。結果、職場での出会いに見切りをつけて、マッチングアプリと結婚相談所を頼る者が急増しているのだ。現場のリアルな声から“白衣の勝ち組”が陥った婚活の地獄