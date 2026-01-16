前回、強盗殺人の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者の怜治（ジェシー）から「一緒に逃げよう」と囁かれ、刑務官のこずえ（篠原涼子）には確かな“衝動”が生まれる。 参考：篠原涼子、役に対する“挑み方”の変化を語る「自分自身に向き合う時間がすごく増えた」 怜治の言動にこずえの心が激しくかき乱されるなか、ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』