プレミアリーグ 25/26の第22節 トットナムとウェストハムの試合が、1月18日00:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはランダル・コロムアニ（FW）、マティス・テル（FW）、シャビ・シモンズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、パブロ（FW）