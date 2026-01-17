大分県大分市で小学生のサッカー大会が開かれ、こどもたちが優勝を目指して熱戦を繰り広げました。この大会はスポーツを通じて大分の活性化につなげようと大分信用金庫が毎年実施しています。県内から39チーム・およそ600人が出場し17日は予選リーグが行われました。大分市は最高気温が18．3度と4月上旬並みの暖かさとなる中子どもたちははつらつとしたプレーをみせました。18日は決勝リーグ