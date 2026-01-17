立憲民主党の野田佳彦代表と、公明党の斉藤鉄夫代表は会見で、次の衆議院選挙に立候補せず、政界を引退する考えを表明した菅義偉元総理について、それぞれの受け止めを語った。【映像】立憲・野田代表、公明・斉藤代表のコメント（実際の様子）野田代表は、「私も総理経験者でしたし、極めて重圧の中で重要な決断を重ねてこられたことに敬意を表したい」と述べた。その上で、「政党が違い、予算委員会などでやりあったこともあ