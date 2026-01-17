フルート奏者でモデルのCocomiさん（24）が2026年1月14日、自身のインスタグラムを更新。妹で俳優、モデルのKoki，さん（22）との貴重な2ショットを披露した。2人は俳優・木村拓哉さん（53）と歌手・工藤静香（55）さんの娘として知られる。「上目遣い可愛かったルンを添えて」Cocomiさんは、「姉妹散歩」とコメントを添え、笑顔の姉妹ショットや愛犬をハグする写真を投稿。「上目遣い可愛かったルンを添えて」とつづっていた。イ