1月17日は「おむすびの日」です。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際、被災者に届けられた「おむすび」（おにぎり）が、人と人との心を結ぶ象徴となったことがきっかけで制定されました。【要注意】「えっ…！」これが太りやすい食べ物＆飲み物です（10枚）ところで、おにぎりについて、ノリを巻いて食べる人もいれば、巻かずにそのまま食べる人もいます。おにぎりにノリを巻くメリットや、ノリの選び方のほか、お