シベリアの永久凍土で1万4000年間保存されていたオオカミの子どもの拡大画像/Mietje Germonpré via CNN Newsource（CNN）1万4000年前のシベリアの大草原地帯。生後2カ月のオオカミの子が、ケブカサイの肉をがつがつと食べていた。その直後、地下の巣穴が崩壊し、子オオカミとその姉妹は命を落とした。死骸と共に永久凍土に凍りついていたオオカミの胃の内容物から、科学者たちは絶滅前の最後の部類に入るケブカサイのDNA配列