ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤Î»ºÃÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»³Íü¤äÄ¹Ìî¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈÌµÌ¾¤Î»ºÃÏ¡É¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬¡¢JAL¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢³¤³°¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼ÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡£40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë»î¹Ôºø¸í¤È¡¢Å°Äì¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹¾¾åÎ´É×¡Ø¥¹¥í¥¦¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ­²±¤«¤é²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½Ð