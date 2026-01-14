この記事は「ひとりの男が45年にわたって情熱を注いできたプロジェクト｜フレイザー・ナッシュSS【前編】」の続きです。【画像】シートクッションの下には剥き出しのトランスミッションが・・・！（写真8点）カッスルクームを走る私たちはエンジンの始動をできるだけ先延ばしにしてきた。大音響でカッスルクームの騒音計を吹っ飛ばしてはいけないと思ったのだ。だが、ついに覚悟を決めた。リアアクスルをレース用ジャッキで持ち上