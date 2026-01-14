（NY時間09:54）（日本時間23:54） インテル＜INTC＞46.61（+2.55+5.79%） ＡＭＤ＜AMD＞221.78（+14.09+6.78%） アナリストがサーバー向けＣＰＵ需要の強さを背景に、インテル＜INTC＞とＡＭＤ＜AMD＞の投資判断を「買い」に引き上げた。両社とも２０２６年分のサーバーＣＰＵがほぼ完売状態にあると指摘している。 インテルについては、「１８Ａ」プロセスの歩留まりが６０％超に改