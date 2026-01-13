ロサンゼルスのドジャー・スタジアムの客席にコヨーテが出現した。オオカミに似たイヌ科の動物で北米の山間部に生息していたが、近年は都市部にも住み着き、１０日（日本時間１１日）にドジャー・スタジアムの客席通路を歩いている姿が目撃された。米メディア「ＫＴＬＡ」によると、この日は球場でファンの「舞台裏ツアー」が行われていた。ダグアウト近くの通路階段をコヨーテが上っていき、すぐ目前に参加家族がいたという。