串カツ田中ホールディングスが続伸している。前週末９日の取引終了後に発表した２５年１２月度の売上高で、直営店の既存店売上高が前年同月比１１．９％増と１４カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。 毎年恒例の「創業祭」に加えて、主力商品「無限ニンニクホルモン串」が「日経ＭＪ２０２５年度ヒット商品番付」に選出されたことを記念したキャンペーンを実施したことで客数が同８．４％