日中関係の緊張が続くなか、日本酒愛好家の中国人らがどのように販売を拡大していくかを発表するイベントが北京で開かれました。【映像】プレゼンを行う国際唎酒師（イベントの様子）中国では日本酒などの通関手続きに遅れが出るケースが出てきているということです。尾崎圭朗記者リポート「日本酒がずらりと並ぶこちらの会場、日本酒好きの中国人の国際唎酒師らが集まって渾身のプレゼンを行っています。審査員も