大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】大の里が手にしたセカンドバッグのような懸賞束結びの一番、勝ち名乗りを受けた横綱の手に、到底片手では収まりきらない「懸賞の山」が積み上がった。横綱・大の里（二所ノ関）が小結・大鵬（大嶽）を下した一番で、手にした懸賞の“圧倒的”なボリュームに「セカンドバッグみたい」「懸賞金がデカい」と驚きの声が上がった。相撲人気を象徴するように、今場所の懸賞