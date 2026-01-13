＜大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館

【映像】大の里が手にしたセカンドバッグのような懸賞束

結びの一番、勝ち名乗りを受けた横綱の手に、到底片手では収まりきらない「懸賞の山」が積み上がった。横綱・大の里（二所ノ関）が小結・大鵬（大嶽）を下した一番で、手にした懸賞の“圧倒的”なボリュームに「セカンドバッグみたい」「懸賞金がデカい」と驚きの声が上がった。

相撲人気を象徴するように、今場所の懸賞申し込みは128社3469本と、過去最高を更新。なかでもトップを走るのが横綱・大の里だ。15日間で計375本という驚異的な申し込みを集めており、この日も大鵬を圧倒的な力で下して白星をマーク。今場所の成績を2勝0敗とした（敗れた大鵬は0勝2敗）。

ランキングでは大の里に続き、横綱・豊昇龍が267本、大関・琴桜が200本。さらに、義ノ富士が146本、新大関の安青錦が118本と、若手や新鋭への期待も数字に表れている。

懸賞に関しては昨年の夏場所から、袋の中の現金が「3万円」から「1万円」に変更されている。これは、多額の現金を積み上げた際のセキュリティー面や、力士が持ち歩く際の安全性を考慮したもの。

ただし、力士が受け取る手取り額（1本につき6万円）に変わりはない。以前は現金3万円＋振込3万円という内訳だったが、現在は現金1万円＋振込5万円というシステムに移行している。

土俵上で差し出された大量の懸賞束を慣れた手つきで「手切り」を切って受け取る横綱・大の里の姿に、ABEMAのコメント欄では「懸賞金がデカい」「懸賞すんごい」といった驚きや「もはやセカンドバッグみたい」といったユーモア溢れる声が相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）