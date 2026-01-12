■これまでのあらすじハンドメイド作品をめぐり、真希子はママ友たちとドラブルを起こしてしまう。夫から「くだらない趣味のために」と責められ、夫は自分に関心がないのだと涙する真希子。しかし、夫は「だからといって他人に迷惑をかけていいわけじゃない」と指摘。そこへ娘が起きてきて…。夫と言い合いになって涙を流していた私を見て、娘は「ママをだいじょうぶ？」と心配してくれました。そして「またお姫さまのヘアゴムで結