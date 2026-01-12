第１０４回全国高校サッカー選手権では、鹿児島代表の神村学園が鹿島学園を３−０で下し、初優勝を飾ったが、ネットでは、クイズ王・ふくらＰが一時トレンド入りする珍現象が起こった。神村学園は鹿島学園と対決し、３−０で大会初優勝。史上６校目の夏冬２冠を達成した。敗れた鹿島学園はＧＫプムラピースリブンヤコがＰＫをストップするなど好セーブを見せたが、味方の得点が入らず、無念の準優勝となった。試合は日本テレ