V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼VS¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢7·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËBlu-ray¡õDVDÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ä¡ä¡ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äBD¡õDVD¸ÂÄêÈÇÆÃÅµ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï»ØÎØ¤ÎÎÏ¤ÇºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¡Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Õ¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯2·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¼Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ ¡É¥Ð¥¯¥¢¥²¡É ¤Ê¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼