V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼VS¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù3·î20Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡ª
V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼VS¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢7·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËBlu-ray¡õDVDÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äBD¡õDVD¸ÂÄêÈÇÆÃÅµ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï»ØÎØ¤ÎÎÏ¤ÇºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¡Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Õ¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯2·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¼Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ ¡É¥Ð¥¯¥¢¥²¡É ¤Ê¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º50¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡ÖVS¥·¥ê¡¼¥º¡×30¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡õ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¥ì¥Ã¥É¤¬ÊÂ¤Ö¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎÎ¾¥ì¥Ã¥É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÀï¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤ò¡½¡½¡£¡×¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤³¤½¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬Ìö¤ë¡£
¼êÁ°¤Ë¤¤¤ë¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë»Ñ¡¢¥»¥¤¥ó¥È¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥»¥¤¥ó¥È¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Äº£¸å¤Î¾ðÊó¸ø³«¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ö¥ó¥ì¥Ã¥É¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹¤¬¤ë±§Ãè¤Ë¤Ï¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÂâ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢2¿Í¤Î¥ì¥Ã¥É¤Î¸÷µ±¤¯»Ñ¤¬¡¢£²Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÌ´¤Î¶¦Æ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯7·î29 Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëBlu-ray&DVD¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¼çÂê²ÎCD¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡ÚÆÃÊÌÈÇ¡Û¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ë¤âÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÀï¤¤¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÊC¡Ë2026 Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦Åì±ÇAG¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦Åì±Ç ¡ÊC¡Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
¡ä¡ä¡ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äBD¡õDVD¸ÂÄêÈÇÆÃÅµ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï»ØÎØ¤ÎÎÏ¤ÇºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¡Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Õ¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯2·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¼Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ ¡É¥Ð¥¯¥¢¥²¡É ¤Ê¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º50¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡ÖVS¥·¥ê¡¼¥º¡×30¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡õ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎÎ¾¥ì¥Ã¥É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÀï¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤ò¡½¡½¡£¡×¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤³¤½¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬Ìö¤ë¡£
¼êÁ°¤Ë¤¤¤ë¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë»Ñ¡¢¥»¥¤¥ó¥È¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥»¥¤¥ó¥È¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Äº£¸å¤Î¾ðÊó¸ø³«¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ö¥ó¥ì¥Ã¥É¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹¤¬¤ë±§Ãè¤Ë¤Ï¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÂâ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢2¿Í¤Î¥ì¥Ã¥É¤Î¸÷µ±¤¯»Ñ¤¬¡¢£²Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÌ´¤Î¶¦Æ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯7·î29 Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëBlu-ray&DVD¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¼çÂê²ÎCD¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡ÚÆÃÊÌÈÇ¡Û¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ë¤âÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÀï¤¤¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÊC¡Ë2026 Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦Åì±ÇAG¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦Åì±Ç ¡ÊC¡Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç