2025年の末から2026年の明けにかけて、iPhone 18の話題がにわかに沸騰している。内容にかなりムラのある複数の噂が駆け巡っているからだ。いわゆる「無印」と呼ばれるiPhone 18のベースモデルは2026年には発売されないという噂もあれば、それとは真逆に2026年春にiPhone 18を投入するという噂も。また、iPhone 18の価格はいくらになるのかという予想もあちこちでささやかれている。いったい、どんなものがあるか、ここで整理してみ