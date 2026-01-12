ダイソーの木製スプーンに、高級素材さながらの「お宝」が混ざっているとSNSで話題沸騰中です！注目は、美しく波打つ希少な杢目（もくめ）。本来は高価な工芸品に用いられる木材ですが、運が良ければ110円のアイテムで見つかることも。木の表情に惹かれる人にはたまらない、宝探しのようなワクワク感と天然木の魅力を詳しくお伝えします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：レンゲスプーン（アカシア）価格：￥110（税込）