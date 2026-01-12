SNS見て速攻買いに走ったわ…！運がよければ1万円級？！驚きの100均スプーン

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：レンゲスプーン（アカシア）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4994163289920

ダイソーのスプーンがSNSで大バズり？！

SNSを眺めていたとき、「ダイソーで縮杢（ちぢみもく）のスプーンを見つけた」という投稿が流れてきました。

※画像はAIで生成したものです。

縮杢とは、木の繊維が波状に縮れたり、細かいしわが寄ったような文様が現れた杢目（もくめ）のこと。角度によって表情が変わって見えることから装飾性が高いとされ、高級家具や楽器などに珍重されている希少なものです。

作家の手による「縮杢のスプーン」ともなれば、1万円近い価格で販売されることもあるほどの高級品。まさか100円ショップで手に入るかもしれないなんて…！

気になってしまい、筆者もダイソーのキッチングッズ売り場へ足を運びました！

ワクワクしながらお店に向かったのですが、結論から言うと、店内の木製スプーンをひと通り見ましたが、噂の縮杢状になった個体には出会えませんでした…。やはり1万円級のお宝、そう簡単には見つからないようです。

しかし、帰宅後に購入した『レンゲスプーン（アカシア）』を使っていると…。

「あ！横向きに縞模様が入ってる……！」

角度を変えてじっくり見てみると、横向きの縞模様がうっすらと浮かび上がります。「最初は塗料のムラかな？」とも思いましたが、側面や裏面を確認すると、表から続くように同様の模様が刻まれていました。角度を変ええるとキラキラと反射するように輝いてとてもキレイ！

SNSで話題になったような全体にびっしり入った個体とは違い、模様は部分的で控えめ。

1万円の価値があるような超一級品ではないかもしれませんが、それでも自分だけのお宝を見つけたような、ちょっぴり特別な気分になれました。

使用感もばっちり！丈夫な天然木の質感が日常使いにぴったり！

このスプーンは合成漆器の一種で、素地には天然木のアカシアが使用されています。

合成漆器というと、素地もプラスチックなどの合成樹脂でできていることも多いので、天然木でできているのはポイント高めです。

手に取ると軽く、表面はなめらか。ぽってりとした形ですが、口に入れたときのもごもごとした違和感もありません。

金属のような冷たさがなく、木製ならではのやさしい口当たりがほっとします。スープや丼もの、熱々のグラタンなどのメニューもおいしくいただけました。

今回手に入れたスプーンは、SNSで話題のような完璧なものではありませんでしたが、自分だけのお宝の片鱗を見つけられたようで愛着もひとしお。何より、110円（税込）でこのクオリティの天然木カトラリーが手に入るのは驚きです。

毎日気負わずガシガシ使えて、食卓に温かみを添えてくれる優秀な1本。複数を揃えてもお財布に優しいのが嬉しいですね。

もしかしたら、あなたが行くダイソーにも「1万円級のお宝」が眠っているかも……？ぜひ、自分だけのお気に入りの杢目を探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。