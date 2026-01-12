1月7日、JR東海・JR西日本は、今年度はゴールデンウィークやお盆・年末年始に加えシルバーウィークも「のぞみ」号を全席指定席で運行する、と発表した。 2026年は11年ぶりに「祝日法」の特別な規定が適用され、例年なら平日である日が休日となる。 具体的には、「敬老の日」である9月21日（月・祝）と「秋分の日」である9月23日（水・祝）に挟まれた9月22日（火）が、法律に従って自動的に休日となる。