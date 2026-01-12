言語化ブームだ。2024年には「三省堂 辞書を編む人が選ぶ今年の新語」大賞にも選ばれ、ビジネス書のコーナーには「言語化する技術」が数多く並ぶ。2023年に発売され、「もっと早く出会いたかった！」と今も老若男女に売れ続けている書籍『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉著）の中から、深く考えるための道具として取り上げられている「言語化の思考法」を紹介する。（構成/山守麻衣）ベスト1習慣は「再定義する」