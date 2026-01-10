1月8日、モデルでレースクイーンの片瀬亜乃が自身のXを更新し、意外な告白をして話題となった。《40歳の最年長レースクイーンです！今まで仕事の関係で年齢非公表にしてきました》年齢非公表だった片瀬がまさかの“実年齢”を告白したのだ。片瀬はさらに《レースクイーンやキャンギャル、モデルなど見られる仕事は年齢に縛られる事も多く、年齢を公表することで仕事の幅が狭まりお仕事が少なくなる事を恐れて非公表として活