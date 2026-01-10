東京・大田区で会社社長の男性を殺害したとして従業員の男が逮捕された事件で、男は男性のマンションに入る際に服装を変えていたことがわかりました。【映像】連行される山中容疑者の様子山中正裕容疑者（45）は7日ごろ、自身が働く音響などの設備会社の社長・河嶋明宏さん（44）を刃物で刺すなどし殺害した疑いでさきほど送検されました。その後の捜査関係者への取材で山中容疑者は自宅を出る際と現場のマンションに入る際