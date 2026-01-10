大阪・岸和田市で警察官に車で突進し、ボンネットに乗せたまま走行して殺害しようとした疑いで逮捕された男が、「無免許がばれるので逃げた」と供述していることが新たに分かりました。送検された久保泰範容疑者（40）は7日、岸和田市の商店街で取り締まり中の警察官に車で突進し、ボンネットに乗せたまま約700メートル走行して殺害しようとした疑いが持たれています。当時、久保容疑者は運転免許を取り消されていて、捜査関係者に