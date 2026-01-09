Polyscapeは、カジュアルマルチプレイRTS『NAMAKORIUM（ナマコリウム）』のアーリーアクセス版の配信日を1月30日と発表した。 『NAMAKORIUM』は、ナマコを段取りよく指揮して食事が尽きるまでにステージ内にある汚染を全て除去する協力型ゲームだ。石灰の収集が得意な貝ナマコ、鉄鉱石の採掘に長けた鉄ナマコ、高温・低温を耐えられる炎ナマコ・氷ナマコなど、性質の異なるユニークなナマコた