ニューストップ > 国内ニュース > 「疲れ切ったあなた」に救世主！ PR企画 コラボニュース 「疲れ切ったあなた」に救世主！ 2026年1月16日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 疲れに疲れきっているあなたに、花王の新商品「バブ AwaMatou」 「アワマトウ」の名の通り「高濃度炭酸泡をまとう、新感覚リカバリー体験」 1月17日（土）より全国のドン・キホーテ（PPIH）系列店で限定先行発売中！ ※新感覚リカバリー体験：炭酸が浸透して温浴効果を高めて血行促進し、疲労回復 ※高濃度炭酸：比較対象 花王バブゆずの香り ・バブ／花王株式会社 www.kao.co.jp/bub 記事を読む