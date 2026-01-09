ブラックマヨネーズの小杉竜一が、昨年8月に相方・吉田敬から本気で怒られたというエピソードを披露し、一同を驚かせた。【映像】相方・吉田とガチ喧嘩した当時の様子『これ余談なんですけど…』は、MCのかまいたち（山内健司・濱家隆一）とゲストの中川家（剛・礼二）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、西田幸治（笑い飯）、アシスタントの竹越くるみが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむトークバラエティ。1月