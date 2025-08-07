原菜乃華、マイカ ピュ 原菜乃華、マイカ ピュが６日、京セラドーム大阪で開催された、ファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に出演した。『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』スペシャルステージに登場した。ランウェイ途中で原からマイカの手を繋ぎ、仲良く歩いた。ランウェイトップではプレゼント投げ。キュートさ全開に屈託のない笑顔を見せた。劇場ア