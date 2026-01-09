子どもたちの夕飯を作りながら、食洗機の中に隠したポテトチップスをつまみに晩酌を楽しむ様子がThreadsに投稿され、話題を集めている。投稿したのはsuzuharada kim（@suzuharadakim4879）さん。102.1万表示、6.1万件のいいねが集まり、「ママーって子どもがキッチンに来たらスーッと閉めるんですね」「今度やるぅぅ！」などのコメントが寄せられた。誰にも気づかれずに晩酌を楽しむ工夫について、投稿主に聞いた。【別日カット