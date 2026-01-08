「トップスの重みをそぐための」白ボトムやや勇気を伴う一方で、装いに軽さをもたらしたり、クリーンな見た目に導いたりと利点も多い白ボトム。これからのトップスの厚みを軽量化してくれるから、これまで以上に活躍の幅が拡大。着回しの幅をイメージ以上に広げてくれる、注目作をラインアップ。１．気負わないきちんと感「タック入りのストレートデニムパンツ」デニムパンツ／TICCAフランクなデニムを洗練させる混じりけのない白