1月7日放送の『世界くらべてみたら』（TBS系）に、双子の大食いYouTuberとして知られる「はらぺこツインズ」が出演。いつもと変わらぬ爆食を見せていたものの、その放送タイミングをめぐり、視聴者から疑問の声が上がっている。「これまでアメリカ、フランス、オーストラリア、中国と計4カ国で爆食してきた彼女たちですが、今回はアジアとヨーロッパに挟まれたジョージアへ。ここはかつてグルジアと呼ばれた国で、ちょうど開