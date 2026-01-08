1月7日放送の『世界くらべてみたら』（TBS系）に、双子の大食いYouTuberとして知られる「はらぺこツインズ」が出演。

いつもと変わらぬ爆食を見せていたものの、その放送タイミングをめぐり、視聴者から疑問の声が上がっている。

「これまでアメリカ、フランス、オーストラリア、中国と計4カ国で爆食してきた彼女たちですが、今回はアジアとヨーロッパに挟まれたジョージアへ。

ここはかつてグルジアと呼ばれた国で、ちょうど開催されていたお祭りの屋台料理に挑戦しました。肉やソーセージ、豆のペーストを挟んだジョージア風あんぱんなど、合計9品・約1.5kgを完食したのです」（芸能記者）

だがここからが本番だった。

「彼女たちは地元でも有名な“キングサイズ”のハンバーガーを出すお店へ。そこで、炭火焼きの豚肉を1kg使用し、チェダーチーズをたっぷりかけた重さ3kgのハンバーガーを、それぞれ1個ずつ注文しました」

そこで偶然居合わせた、ボディビルのヨーロッパチャンピオンだという男性YouTuberと早食い対決になったのだが……。

「周囲の客は『日本人女性に食べ切れるわけがない』という目で見ていましたが、男性が途中でリタイアする一方、彼女たちはアウェイの空気を覆し、2人とも47分でそれぞれ完食。しかも食後には、それぞれがシェイクを3杯ずつ追加注文し、これもわずか3分で飲み干すという余裕まで見せていました」

その驚異的な食べっぷりにX上では、こんな声が相次いだ。

《もう活動してるの？ それとも休業前に撮ったやつ？》

《このタイミングで復活させるのは流石に心配》

というのも、2人は昨年12月、そろって“うつ病”であることを公表していたからだ。

「姉・かこさん、妹・あこさんは自身のInstagramで、長年うつ病を患っていることを告白。《診断された時は重度のうつ病で既に手遅れでした》とも明かしています。そもそもさかのぼること10月には、当面の間活動を休止することも発表していたのです」

そんな微妙な時期の放送判断について、芸能プロ関係者は語る。

「番組冒頭のナレーションでも触れられていましたが、今回の大食いチャレンジが撮影されたのは“2025年の夏の終わり”。活動休止やうつ病告白より、かなり前の収録です。いわゆる“撮りだめ”映像です。新年一発目の放送の目玉として、彼女たちを早めに出したかったのでしょう」

実際、2人は1月2日にも自身のYouTubeで餅を74個食べる動画を公開しており、体調を気遣うコメントも寄せられていた。

ファンは当面、テレビやYouTubeの映像が「いつ撮影されたものなのか」心配しながら、活動を見守っていく必要がありそうだ……。