ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート展望女子編【坂本花織を成長させた「意味のある負け」】現役ラストシーズンの大舞台、ミラノ・コルティナ五輪に向け「個人と団体でともに銀メダル以上」との目標を宣言している坂本花織（シスメックス）。例年よりスロースタートだった今季、６試合を終えて１位３回で２位２回、３位１回と、坂本としてはやや不安定な結果になっているが、敗れた試合も本人は「意味があるもの」と