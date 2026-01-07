上海＝田村美穂、ソウル＝依田和彩】中国を国賓訪問している韓国の李在明（イジェミョン）大統領は７日、訪中の全日程を終えた。国益を重視する「実用外交」を掲げる李氏は、冷え込みが続いてきた中韓関係を改善軌道に乗せた一方、今後は日米韓関係とのバランスをどのように取っていくかが課題となる。李氏は７日、上海で記者会見を開き、５日の習近平（シージンピン）国家主席との会談について、「韓中間の信頼回復に重点を