警察によりますと、きょう午後、山形市緑町三丁目の市道で、乗用車がガードレールに衝突する事故がありました。 【画像】事故現場 この事故で、車を運転していた７０代の女性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されたということです。 ■事故現場