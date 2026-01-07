1月がスタートしたばかりですが、早くもバレンタイン商戦が本格化しています。物価高の中、自分へのご褒美需要を見込む動きが一段と加速しています。松屋銀座では、自分向けの購入意欲の一層の広がりに期待してイートインを充実させ、1万円を超えるコースを用意しました。カカオを使った「カカオタコス」など、食事系メニューも充実させました。調査では、「自分用チョコ」の平均予算「1万円超え」は、本命予算の2倍という結果にな