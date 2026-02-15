現地14日にMLB公式が紹介したバレンタイン仕様のキャップ賛否が巻き起こっている。MLB公式X（旧ツイッター）は14日（日本時間15日）、バレンタインデーに合わせた特別デザインのキャップを公開し、「この新作のバレンタインデーキャップをきっと気に入るはず」と投稿した。しかし、そのビジュアルを巡ってさまざまな声が寄せられている。MLB公式の投稿では、ドジャースやヤンキースなど複数球団の“特別キャップ”が登場した。