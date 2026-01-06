人気のカプセルトイ専門店で両替して出てきた100円玉が…よく見ると“ニセモノの100円玉”か？これを発見したお笑いタレントのスマイリーキクチさんに取材した。大きさも重さも本物の100円玉とほぼ同じSNSに投稿された、こちらの動画。100円玉…かと思ったら…?！“ニセモノの100円玉”が見つかったのは、今人気のカプセルトイ専門店。この動画を投稿したのは、「冬のソナタ」の“ヨン様”のモノマネで人気を博したお笑いタレント