【モデルプレス＝2026/01/06】SixTONESの京本大我が、2026年5⽉4⽇より動画配信プラットフォーム・Prime Videoにて独占配信されるドラマ『憧れの作家は⼈間じゃありませんでした』にて主演を務めることが決定した。京本がPrime Videoの連続ドラマで主演を務めるのは、今回が初となる。【写真】京本大我が長年憧れていた人気女優◆人気小説「憧れの作家は⼈間じゃありませんでした」映像化決定本作は、警察